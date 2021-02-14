От COVID-19 в Югре скончался один пациент

Один житель ХМАО с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончался накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 705 человек. Информацию об этом предоставили в местном оперативном штабе.

Напомним, что в регионе за сутки обнаружили 144 новых случаев заражения. Состояние 81 пациента тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 148 человек, за весь период пандемии – 47 214 югорчан.

Больше всего заболевших зафиксировали в Сургуте, Нягани и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Мегионе и Лангепасе.