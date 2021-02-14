В 21 муниципалитете ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки вывили 144 заболевших коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 49 681 жителей ХМАО. Об этом информирует пресс-служба местного оперштаба.
Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 29;
- Нягань – 11;
- Ханты-Мансийск – 11;
- Нефтеюганский район – 10;
- Югорск – 10;
- Нижневартовск – 9;
- Березовский район – 8;
- Октябрьский район – 8;
- Урай – 7;
- Советский район – 5;
- Когалым – 4;
- Покачи – 4;
- Кондинский район – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Сургутский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Радужный – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Мегион – 2;
- Лангепас – 1.
«На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 137 случаях. По семи контакт уточняется. Состояние 81 пациента тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.