В 21 муниципалитете ХМАО выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Югре за сутки вывили 144 заболевших коронавирусом. За всю пандемию диагноз подтвердился у 49 681 жителей ХМАО. Об этом информирует пресс-служба местного оперштаба.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 29;

Нягань – 11;

Ханты-Мансийск – 11;

Нефтеюганский район – 10;

Югорск – 10;

Нижневартовск – 9;

Березовский район – 8;

Октябрьский район – 8;

Урай – 7;

Советский район – 5;

Когалым – 4;

Покачи – 4;

Кондинский район – 4;

Нижневартовский район – 4;

Сургутский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Нефтеюганск – 3;

Радужный – 3;

Пыть-Ях – 3;

Мегион – 2;

Лангепас – 1.

«На момент выявления у 115 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 137 случаях. По семи контакт уточняется. Состояние 81 пациента тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.