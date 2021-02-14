Житель Октябрьского района пойдет под суд за вылов одной нельмы

Югорчанин предстанет перед судом за вылов одной рыбы на катере. Нельму сотрудники правоохранительных органов обнаружили неподалеку от места рыбалки.

Отмечается, что инцидент произошел еще в сентябре прошлого года – житель Октябрьского района уже выплатил штраф, но он все равно может отправиться в колонию.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме. За совершенное деяние Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре Югры.