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Незаконная рыбалка довела югорчанина до суда

Житель Октябрьского района пойдет под суд за вылов одной нельмы

Незаконная рыбалка довела югорчанина до суда
фото: pixabay.com

Югорчанин предстанет перед судом за вылов одной рыбы на катере. Нельму сотрудники правоохранительных органов обнаружили неподалеку от места рыбалки.

Отмечается, что инцидент произошел еще в сентябре прошлого года – житель Октябрьского района уже выплатил штраф, но он все равно может отправиться в колонию.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ущерб обвиняемым возмещен в полном объеме. За совершенное деяние Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы», – сообщили в прокуратуре Югры.


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14 февраля в 10:05, просмотров: 1492, комментариев: 0
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