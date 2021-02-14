Жителей Югры обманывают мошенники от имени «Столото»

В ХМАО местным жителям пишут аферисты от имени «Столото» в социальных сетях с заманчивым предложением: якобы в честь юбилея компании югорчанину положен бесплатный билет на участие в «Российском лото». После согласия испытать удачу мошенники предлагают перейти на сайт с «трансляцией» розыгрыша.

Позже жителю округа сообщают, что его билет стал выигрышным. Приз можно переводом на карту или с помощью «Почты России» – в самом официальном центре лотереи этого сделать не удастся. Если в первом случае с наивного человека спишут порядка трехсот рублей (злоумышленники назвали это оплатой пошлины), то во втором можно потерять уже более тысячи и, что страшнее и опаснее, «подарить» свои данные незнакомцу.