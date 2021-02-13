​14 февраля на Югру обрушится метель

В воскресенье, 14 февраля, в центральных и восточных районах Югры ожидается неблагоприятная погода: ветер скоростью до 17 метров в секунду, метель и ухудшение видимости на дорогах. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха ночью на юго-западе региона до -13 ºС, в северных районах при прояснениях -32,-37°С, днем на северо-западе до -30°С, в южных районах до -5°С.

Начало недели тоже будет ветреным и снежным. На севере региона будет холодно – до -30°С, на востоке до -5°С.