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Синоптики предупредили об опасной погоде в ХМАО

​14 февраля на Югру обрушится метель

Синоптики предупредили об опасной погоде в ХМАО
Фото: pixabay.com

В воскресенье, 14 февраля, в центральных и восточных районах Югры ожидается неблагоприятная погода: ветер скоростью до 17 метров в секунду, метель и ухудшение видимости на дорогах. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха ночью на юго-западе региона до -13 ºС, в северных районах при прояснениях -32,-37°С, днем на северо-западе до -30°С, в южных районах до -5°С.

Начало недели тоже будет ветреным и снежным. На севере региона будет холодно – до -30°С, на востоке до -5°С.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 298, комментариев: 0
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