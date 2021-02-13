За сутки от коронавируса скончались четверо югорчан

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая пациентов с коронавирусом. Умерли пациенты в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте и Сургутском районе. За период пандемии в регионе скончались 704 человека.

Сейчас, по данным оперативного штаба округа, лечение от коронавируса проходят 1 767 югорчан. 99 человек находятся в тяжелом состоянии, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К 13 февраля в Югре зарегистрировано 49 537 случаев новой коронавирусной инфекции. Излечились 47 066 человек.