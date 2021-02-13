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​Летальные случаи пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте и районе

За сутки от коронавируса скончались четверо югорчан

​Летальные случаи пациентов с COVID-19 зарегистрированы в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте и районе
Фото: vk.com/nv__komarova

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая пациентов с коронавирусом. Умерли пациенты в Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Сургуте и Сургутском районе. За период пандемии в регионе скончались 704 человека.

Сейчас, по данным оперативного штаба округа, лечение от коронавируса проходят 1 767 югорчан. 99 человек находятся в тяжелом состоянии, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

К 13 февраля в Югре зарегистрировано 49 537 случаев новой коронавирусной инфекции. Излечились 47 066 человек.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 362, комментариев: 0
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