​Ковид за сутки диагностирован у 138 югорчан

В Югре за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 138 человек. Всего к 13 февраля число заболевших в регионе составило 49 537, сообщает региональный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете. Больше всего заболевших в Сургуте (26), Нижневартовске (13) и Нягани (12).

«На момент выявления у 110 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 131 случаях. По семи контакт уточняется», - говорится в сообщении.

Сейчас лечение проходят 1 767 югорчан, состояние 99 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 704 человека, излечились – 47 066 югорчан.