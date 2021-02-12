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​Север ХМАО ждет очень холодный уикенд

Синоптики рассказали, какой будет погода на День влюбленных в Югре

​Север ХМАО ждет очень холодный уикенд
Фото: pixabay.com

Специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС объявили предупреждение о неблагоприятной погода на севере Югры – температура воздуха в субботу, 13 февраля, там опустится до -41 °С ночью и 33 °С днем. По юго-западным районам будет теплее: -21,-26 °С, днем -18,-23 °С, местами -28,-33 °С, по южным районам -10,-15 °С.

Такой же погода будет и в воскресенье, 14 февраля: небольшой снег, ветер восточный умеренный, температура ночью по северным районам -30,-35 °С, по южным районам -13,-18 °С, днем по северным районам -25,-30 °С, по южным районам -8,-13 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, в субботу будет ясно, -33,-26 °С, в воскресенье – пасмурно, -32,-23 °С.


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Сегодня в 18:13, просмотров: 306, комментариев: 0
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