В ХМАО полицейские спасли щенка, который застрял в работающем двигателе легковушки

Полицейские Пыть-Яха спасли щенка из работающего двигателя легкового автомобиля. Сейчас собака находится на попечении стражей порядка и ищет дом.

Машину остановили во время профилактического мероприятия на улице Солнечной. Из-под капота доносились странные звуки, которые работающий двигатель точно не может издавать.

«Владелец машины по просьбе полицейских открыл моторный отсек, где сотрудники Госавтоинспекции неожиданно обнаружили скулящего маленького щенка. Очевидно, что в тридцатиградусный мороз он замерз и, чтобы согреться, забрался в машину с работающим двигателем. Напуганное животное благополучно извлекли и, убедившись в отсутствии травм, перенесли в салон служебного автомобиля», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Щенка отмыли, накормили, назвали Счастливчик и уже нашли дом – его приютила местная жительница.