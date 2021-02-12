Правительство Югры разработало новые меры поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Югорчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут воспользоваться новыми мерами поддержки. Правительство внесло изменения в окружной закон о государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи 12 февраля.

«Закон дополняется новыми мероприятиями, касающимися оказания содействия гражданам, преодолевающим трудную жизненную ситуацию, с использованием социального контракта. Сегодня этот механизм применяется достаточно широко. В этой связи документ дополнен конкретными нормами по использованию социального контракта», – пояснила губернатор Югры Наталья Комарова.

Теперь, согласно изменениям, на финансовую помощь могут рассчитывать граждане при открытии собственного дела, ведении подсобного хозяйства и обучении. Получателями помощи станут 30 тысяч югорских семей, однако прежде документ с изменениями должен получит одобрение окружного парламента.