За всю пандемию в ХМАО умерло 700 пациентов с коронавирусом

Три жителя Югры не смогли победить коронавирус. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 700 человек. Информацию об этом передает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день выявлено 130 новых случаев заражения. Состояние 83 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 140 человек, за весь период пандемии – 46 911 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Пыть-Яхе, Лангепасе, Радужном и Нижневартовском районе.