Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 130 новых заболевших коронавирусом. 49 399 местных жителей оказались заражены за всю пандемию. Об этом рассказали на оперативном штабе.

Случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 28;

Нижневартовск – 19;

Ханты-Мансийск – 16;

Урай – 15;

Нефтеюганский район – 14;

Мегион – 8;

Нефтеюганск – 5;

Когалым – 4;

Нягань – 4;

Октябрьский район – 4;

Югорск – 3;

Кондинский район – 2;

Советский район – 2;

Сургутский район – 2;

Лангепас – 1;

Пыть-Ях – 1;

Радужный – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 129 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 83 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.