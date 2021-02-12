Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 18 муниципалитетах ХМАО

В Югре за сутки выявили 130 новых заболевших коронавирусом. 49 399 местных жителей оказались заражены за всю пандемию. Об этом рассказали на оперативном штабе.
Случаи зафиксированы в 18 муниципалитетах региона:
- Сургут – 28;
- Нижневартовск – 19;
- Ханты-Мансийск – 16;
- Урай – 15;
- Нефтеюганский район – 14;
- Мегион – 8;
- Нефтеюганск – 5;
- Когалым – 4;
- Нягань – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Югорск – 3;
- Кондинский район – 2;
- Советский район – 2;
- Сургутский район – 2;
- Лангепас – 1;
- Пыть-Ях – 1;
- Радужный – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 104 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у двух человек – бессимптомно. Контакт установлен в 129 случаях. По одному контакты уточняются. Состояние 83 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.