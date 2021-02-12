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​Роспотребнадзор Югры забраковал больше 90 килограммов мяса за 2020 год

В Югре Роспотребнадзор подвел итоги контроля качества мясной продукции за 2020 год

​Роспотребнадзор Югры забраковал больше 90 килограммов мяса за 2020 год
Фото: pixabay.com

За 2020 год в Югре забраковано и снято с продажи более 90 килограммов мяса и мясной продукции – это 46 партий. Все они не соответствовали требованиям безопасности и качества. По данным окружного Роспотребнадзора, за прошлый год исследовано более 900 проб по микробиологическим показателям. Загрязненность мясной продукции составила 3,3%.

По химическим и физико-химически показателям 1200 проб мясной продукции прошли экспертизу. Все они соответствуют нормативам. Работа регионального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей продолжается. Им разработаны рекомендации для населения при покупке мясной продукции:

- не приобретайте мясо и мясную продукцию в неустановленных местах у случайных лиц,

- при покупке мясной продукции обращайте внимание на целостность упаковки и внешний вид продукта, тщательно изучайте информацию на упаковке, обратив особое внимание на дату изготовления и срок годности продукта, не приобретайте продукт без этикеток (или листов-вкладышей), если информация о товаре стерлась, переклеена или перепечатана поверх старого текста, если не соблюдены температурные и влажностные условия хранения, хранение осуществлялось в загрязненной таре, так как такая мясная продукция может быть потенциально опасной для здоровья,

- если возникли сомнения в качестве мясной продукции, вы вправе потребовать у продавца сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукта.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 254, комментариев: 0
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