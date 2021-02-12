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​В Нефтеюганске открылся новый центр обслуживания клиентов

Самый большой ЦОК АО «Газпром энергосбыт Тюмень» работает в Нефтеюганске

​В Нефтеюганске открылся новый центр обслуживания клиентов

В Нефтеюганске открылся новый центр обслуживания клиентов крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе — АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Офис нового формата работает в режиме «единого окна», это значит, что за одно посещение здесь можно решить вопросы заключения/расторжения договоров энергоснабжения, перерасчета и начислений, оплаты жилищно-коммунальных услуг, подачи заявок на установку приборов учета, получения необходимых справок.

Как отмечает специалист пресс-службы компании Елена Семёнова, данный ЦОК – самый большой по площади среди офисов энергосбыта, он готов оказывать услуги почти 44 тысячам потребителей (900 из них – юридические лица).

«Для удобства клиентов в помещении установлена система «Электронная очередь», позволяющая оптимизировать управление потоком посетителей, также предусмотрена комфортная зона ожидания. Потребителей обслуживают десять специалистов и администратор. Среди других преимуществ – наличие специальной зоны самообслуживания с выходом в интернет, вспомогательные информационные стенды», — следует из официального пресс-релиза энергетиков.

Новый офис расположен по адресу: Нефтеюганск, 5 микрорайон, дом 49.
Режим работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 без перерыва на обед, в субботу с 08:40 до 13:00, воскресенье — выходной день.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 280, комментариев: 0
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