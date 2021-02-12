Семья из Югры, потерявшая детей в смертельном ДТП, жаждет расследования случившегося

Семья из Югры, попавшая в страшную аварию на автодороге ХМАО-Ивдель, намерена выяснить причины произошедшего. Напомним, смертельное ДТП, в котором погибло два ребенка, произошло 7 февраля в 10 часов утра. На 116 километре трассы столкнулись две иномарки: «Тайота Лэнд Крузер» и «Киа Рио». По предварительной информации ГИБДД Свердловской области, последний, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в джип.

Отец погибших девочек, управлявший автомобилем «Киа», с тяжелыми травмами доставлен в Югорскую городскую больницу. Их мама чудом серьезно не пострадала. Более того, она помнит, что ДТП произошло не по вине ее супруга: «Это на нашу сторону вылетела встречная машина. Хоть я была в шоке и на какое-то время потеряла сознание от удара, но пришла в себя и сама выбралась из машины», – рассказала женщина порталу Е1.

По предоставленной ГИБДД информации, в «Тайоте» пострадавших не было. Однако мать погибших девочек утверждает, что водитель джипа после аварии лег в больницу и нанял адвоката.

Теперь женщина намерена восстановить цепочку событий того рокового события. Югорчанка обращается к свидетелям аварии с просьбой предоставить информацию с видеорегистраторов для дальнейшего расследования.