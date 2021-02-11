Главу Росгвардии в Югре Евгения Симакова представили губернатору Наталье Комаровой

Новый глава территориального управления Росгвардии в Югре Евгений Симаков встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Руководителя представил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Дмитрий Хромченко. Он отметил, что выполнение задач, которые стоят перед территориальным управлением Росгвардии в Югре, традиционно находится на высоком уровне. Сам Симаков пообещал выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории региона.

Напомним, что Евгений Симаков прибыл в Югру из Тюмени: о его назначении siapress.ru сообщал накануне, когда он был представлен личному составу управления. Его предшественник Евгений Федоткин, в свою очередь отправился в Тюмень — ушел на повышение.