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​Новый главный росгвардеец Югры встретился с губернатором Натальей Комаровой

Главу Росгвардии в Югре Евгения Симакова представили губернатору Наталье Комаровой

​Новый главный росгвардеец Югры встретился с губернатором Натальей Комаровой
Фото: управление Росгвардии по Югре

Новый глава территориального управления Росгвардии в Югре Евгений Симаков встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Руководителя представил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Дмитрий Хромченко. Он отметил, что выполнение задач, которые стоят перед территориальным управлением Росгвардии в Югре, традиционно находится на высоком уровне. Сам Симаков пообещал выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории региона.

Напомним, что Евгений Симаков прибыл в Югру из Тюмени: о его назначении siapress.ru сообщал накануне, когда он был представлен личному составу управления. Его предшественник Евгений Федоткин, в свою очередь отправился в Тюмень — ушел на повышение.


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Сегодня в 17:41, просмотров: 207, комментариев: 0
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