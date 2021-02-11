В ХМАО появится интернет-платформа для голосования за территории для благоустройства

Жители Югры смогут проголосовать, какую территорию выбрать для благоустройства онлайн: в России запустится единая онлайн-платформа для подбора территорий для благоустройства. Югорчане смогут выбрать желанные общественные пространства с 26 апреля по 30 мая. Прямо сейчас платформа пополняется информацией о потенциальных объектах благоустройства в регионах.

Процесс пользования порталом довольно прост: пользователь, зайдя на платформу, выбирает свой регион и отдает голос в пользу одной из предложенных общественных территорий. Проголосовать может любой житель страны, начиная с 14 лет.

Инициаторами идеи выступили министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и «Диалог регионы». Портал создан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Мы хотим сделать так, чтобы можно было выбирать объекты в каждом регионе, чтобы была единая база знаний, и чтобы каждый год в каждом городе, где происходит такое голосование, архив накапливался, и можно было посмотреть, что было сделано, что будет сделано и как идет процесс», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

В этом году на благоустройство городов Югры в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется направить 810 миллионов рублей, больше половины из них — федеральные средства.