В Югре планируют развивать спортивную инфраструктуру для проведения национальных соревнований

Кубок России по боксу среди мужчин в 2022 году может пройти в Югре. Такую возможность обсудили в Олимпийском комитете России первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов и Федерация бокса ХМАО-Югры в лице Рамиза Гадиева с генсекретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым и первым заместителем генерального секретаря Федерации бокса России Татьяной Кириенко.

Федеральные эксперты отметили, что бокс в регионе находится на высоком уровне, а в составе национальной сборной есть и югорчане. Тем не менее, по мнению Кирилла Щекутьева, развивать инфраструктуру в регионе еще предстоит. Вопросы подготовки спортивных сооружений региона к предстоящим в 2022 году федеральным стартам он планирует обсудить во время визита в Югру в марте.

«Мы хотели бы провести большой турнир в Ханты-Мансийском автономном округе – Кубок России среди мужчин в 2022 году. Это будет масштабный праздник бокса, где примут участие, в том числе, первые номера национальной сборной России по боксу. Также планируется обсудить проведение Кубка Мира по боксу нефтяных стран и всероссийского боксерского форума 2022 года при совместной организации Федерации бокса ХМАО-Югры, Федерации бокса России под эгидой Международной ассоциации бокса (AIBA)» - рассказал Кирилл Щекутьев.