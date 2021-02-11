ЦБ ищет способы повысить защищенность банковских операций

Банк России проводит опрос среди физических лиц и бизнесменов о надежности банковских операций. Регулятор рассчитывает, что мнение пользователей услуг поможет снизить число киберпреступлений.

«Жителям тюменского региона предлагают оценить надежность банков в вопросах кибербезопасности. Анонимный опрос с 1 по 18 февраля в масштабах страны проводит Центробанк. Информация поможет регулятору повысить защищенность банковских операций. Анкету можно заполнить за пять минут. Каждый ответ – это вклад в безопасность наших финансов», - сообщили в пресс-службе Тюменского отделения ЦБ.

Ссылка на опрос для физических лиц – здесь, для предпринимателей – тут.

Для Югры проблема онлайн-мошенничества очень актуальна. В 2020 году в регионах тюменской «матрешки» активность кибермошенников резко возросла. Кроме того, жители Тюменской области, Югры и Ямала стали чаще оплачивать товары и услуги дистанционно: количество операций, совершенных с использованием сети Интернет, увеличилось за год в три раза, а объем – более чем в шесть раз.