В Югре выявили три новых летальных исхода от коронавируса

Накануне скончались три жителя Югры с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 697 человек. Информацию об этом предоставил региональный оперативный штаб.

Напомним, что выявили 120 новых случаев заражения. Состояние 84 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 244 человека, за весь период пандемии – 46 771 югорчанин.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Нижневартовском районе.