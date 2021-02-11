В Югре продолжают выявлять новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки выявили 120 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 49 269 человек заразились. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 19 муниципалитетах округа:
- Сургут – 24;
- Нижневартовск – 14;
- Нягань – 12;
- Нефтеюганск – 11;
- Советский район – 7
- Урай – 6;
- Ханты-Мансийск – 6;
- Когалым – 5;
- Югорск – 5;
- Сургутский район – 5;
- Нефтеюганский район – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Мегион – 3;
- Белоярский район – 3;
- Березовский район – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Кондинский район – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 117 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 84 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили в оперштабе.