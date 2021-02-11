В Югре продолжают выявлять новые случаи заражения COVID-19

В Югре за сутки выявили 120 заболевших коронавирусом. За всю пандемию 49 269 человек заразились. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 19 муниципалитетах округа:

Сургут – 24;

Нижневартовск – 14;

Нягань – 12;

Нефтеюганск – 11;

Советский район – 7

Урай – 6;

Ханты-Мансийск – 6;

Когалым – 5;

Югорск – 5;

Сургутский район – 5;

Нефтеюганский район – 5;

Октябрьский район – 4;

Мегион – 3;

Белоярский район – 3;

Березовский район – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Кондинский район – 2;

Пыть-Ях – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 117 случаях. По трем контакты уточняются. Состояние 84 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили в оперштабе.