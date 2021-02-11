ХМАО вошел в топ-3 регионов РФ по уровню распространения индивидуальных инвестиционных счетов

На Московской бирже зарегистрировано почти 64 тысячи индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Югры, 39 тысяч – тюменцами, 21 тысяча – ямальцами. За 2020 год количество открытых ИИС в тюменской «матрешке» увеличилось в два раза.

С такими показателями Югры и Ямал входят в тройку регионов-лидеров по уровню распространения ИИС. Доля ямальцев и югорчан, имеющих инвестиционные счета, приближается к четырем процентам от численности населения регионов. В среднем по России этот показатель составляет 2,4 процента.

«Индивидуальные инвестиционные счета позволяет получить значительно большую доходность на вложенный капитал по сравнению с банковскими вкладами за счет налогового вычета. Однако начинающие инвесторы часто не осознают, что инвестиции на фондовом рынке связаны с риском. Они могут принести повышенный доход, но также могут быть и убыточными. В отличие от банковского вклада доходность здесь не гарантирована, а средства не застрахованы государством», – отметил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

В России число индивидуальных инвестиционных счетов достигло 3,5 млн, оборот по ним в 2020 году составил 1,4 трлн рублей, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Наибольшее количество оборотных средств приходится на сделки с акциями (86%), сделки с государственными и корпоративными облигациями (10%), с биржевыми фондами (4%).