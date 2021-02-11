16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8526   EUR  89,5684  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Андрею Трубецкому дали «100 советов мэру»

Главе Сургутского района вручили книгу советов от популярных блогеров-урбанистов

​Андрею Трубецкому дали «100 советов мэру»
Фото varlamov.ru

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой первым из югорских чиновников получил в подарок книгу «100 советов мэру». Ее авторы – известные блогеры-урбанисты Илья Варламов и Максим Кац – попытались создать руководство, которое поможет делать города краше, комфортнее и безопасней. Всего авторы презентовали около 300 экземпляров своей книги чиновникам по всей России.

Свой презент Андрей Трубецкой не смог получить из рук автора из-за пандемии, однако книгу главе района вручил руководитель регионального отделения фонда имени авторов Никита Силин: «От фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» хотим вам подарить эту книгу. Надеемся, что она вам пригодится при проектировании будущих общественных пространств, других важных объектов в поселениях Сургутского района. Будем рады вашим отзывам».

«Я считаю, хороший подарок, дельный. Поскольку всем известно: критикуешь — предлагай! Показывай хорошие примеры, рассказывай, как надо, аргументируй...» — прокомментировал глава Сургутского района на своих страницах в соцсетях, показав фото с книгой.


нравится (15) не нравится (1)
Сегодня в 10:49, просмотров: 306, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:31
Обхохочешься.

Это блогеры такие умные или глава на уровне ниже блогеров?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5008
  2. После избиения младенцев в Сургуте началась прокурорская проверка 1627
  3. Жительницу Сургута избили неизвестные. Она считает, что это полицейские 1444
  4. ​Погрелись и хватит: в Югру вернутся 40-градусные морозы 1397
  5. ​Сургутянин провернул аферу и заработал на металлоломе полмиллиона рублей 1270
  6. ​Что решили на слушаниях по парку «За Саймой»? Землю уже раздали бизнесу? Что будет дальше? 1223
  7. ​Utair запускает прямой рейс из Нижневартовска в Сочи 1075
  8. ​Как продать квартиру, за которую еще не выплачена ипотека 1053
  9. ​Приехал из Тюмени: в управлении Росгвардии по Югре новый руководитель 1045
  10. ​Звериная, но не зверская наука. Ученый Владимир Стариков // ONLINE 1031
  1. ​Спасти от самих себя 7288
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6604
  3. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5598
  4. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5444
  5. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5008
  6. ​После ЧП в бассейне сургутской школы задержаны два педагога 4681
  7. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 4473
  8. Югорские полицейские уберегли жителя Радужного от проблем со здоровьем // ВИДЕО 4312
  9. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 4204
  10. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 4026
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 16320
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13159
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10445
  4. ​Жители Нефтеюганска собирают подписи под петицией с просьбой остановить убийство животных 10428
  5. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10351
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 9929
  7. На югорской трассе погибли два человека 9743
  8. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9636
  9. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 9481
  10. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 9378

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика