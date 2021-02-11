Главе Сургутского района вручили книгу советов от популярных блогеров-урбанистов

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой первым из югорских чиновников получил в подарок книгу «100 советов мэру». Ее авторы – известные блогеры-урбанисты Илья Варламов и Максим Кац – попытались создать руководство, которое поможет делать города краше, комфортнее и безопасней. Всего авторы презентовали около 300 экземпляров своей книги чиновникам по всей России.

Свой презент Андрей Трубецкой не смог получить из рук автора из-за пандемии, однако книгу главе района вручил руководитель регионального отделения фонда имени авторов Никита Силин: «От фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» хотим вам подарить эту книгу. Надеемся, что она вам пригодится при проектировании будущих общественных пространств, других важных объектов в поселениях Сургутского района. Будем рады вашим отзывам».

«Я считаю, хороший подарок, дельный. Поскольку всем известно: критикуешь — предлагай! Показывай хорошие примеры, рассказывай, как надо, аргументируй...» — прокомментировал глава Сургутского района на своих страницах в соцсетях, показав фото с книгой.