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​Погрелись и хватит: в Югру вернутся 40-градусные морозы

Температура воздуха в ХМАО опустится ниже -40°С

​Погрелись и хватит: в Югру вернутся 40-градусные морозы
Фото: vk.com/ofnv86

Синоптики предупредили жителей Югры об ухудшении погоды. В четверг, 11 февраля, в регионе ожидается температура воздуха ночью -38,-43 °С, днем -33,-38 °С. В отдельных районах пройдет небольшой снег.

В пятницу, 12 февраля, столбики термометров будут держаться около -40°С. В субботу, 13 февраля, температура ночью -30,-35 °С, при прояснениях -37,-42 °С, днем -16,-21 °С, местами -23,-28 °С, по восточным районам -30,-35 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, холоднее всего будет в пятницу – похолодает до -34°С.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 393, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:00
Вера снова радоваться будет за то, что в школу не пойдет. Двоечница.

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