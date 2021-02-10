Температура воздуха в ХМАО опустится ниже -40°С

Синоптики предупредили жителей Югры об ухудшении погоды. В четверг, 11 февраля, в регионе ожидается температура воздуха ночью -38,-43 °С, днем -33,-38 °С. В отдельных районах пройдет небольшой снег.

В пятницу, 12 февраля, столбики термометров будут держаться около -40°С. В субботу, 13 февраля, температура ночью -30,-35 °С, при прояснениях -37,-42 °С, днем -16,-21 °С, местами -23,-28 °С, по восточным районам -30,-35 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, холоднее всего будет в пятницу – похолодает до -34°С.