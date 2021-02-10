Начальником управления Росгвардии по ХМАО назначен Евгений Симаков

Бывший начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков назначен руководителем ведомства в Югре. В среду, 10 февраля, он представлен личному составу.

«В Управлении Росгвардии по ХМАО-Югре заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии генерал-майор Дмитрий Хромченко представил личному составу территориального управления полковника полиции Евгения Симакова, который согласно Указу Президента РФ от 02.01.2021 года назначен на вышестоящую должность - начальника Управления», - сообщили в пресс-службе югорского управления.

До переезда в Ханты-Мансийск с 2016 года полковник полиции Евгений Симаков возглавлял управление Росгвардии по Тюменской области.

Накануне стало известно, что бывший руководитель управления Росгвардии по Югре Евгений Федоткин переведен на вышестоящую должность в Тюмень.