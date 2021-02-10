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Мошенники стали интересоваться детскими колясками и работой в Югре

​«Авито.ру» и «BlaBlaCar» стали самыми популярными ресурсами у мошенников в Югре

Мошенники стали интересоваться детскими колясками и работой в Югре
pexels.com

В ХМАО за сутки возросло количество обманутых на «Авито» и Blablacar югорчан. Из 12 случаев мошенничества, большинство было совершено именно с этих двух ресурсов. Всего доверчивые югорчане «подарили» аферистам более 200 тысяч рублей.

Вартовчанка, пытаясь продать коляску через «Авито», сама лишилась денег. С югорчанкой связался мужчина, который представился сотрудником комиссионного магазина «Дар». Он предложил женщине выкупить товар, после чего попросил реквизиты банковской карты. Потерпевшая выдала их все – даже секретные. Злоумышленник получил доступ к счету и списал около 28 тысяч рублей.

Похожим образом денег лишился сургутянин, который решил сэкономить на покупке игровой приставки. Объявление о продаже он нашел в инстаграме. В результате «сделки» мошенникам ушло свыше 30 тысяч рублей. Приставки геймер так и не дождался.

Студентка из Ханты-Мансийска решила сэкономить на междугородней поездке через BlaBlaCar. 23-летняя девушка указала нужный маршрут, перевела водителю «Виталию» почти 5 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

Студент из окружной столицы попытался устроиться на работу через «Авито», но деньги не приобрел, а потерял - мошенникам ушло более 17 тысяч рублей.

А жительницу Урая 1957 года рождения от мошенников спас севший у телефона аккумулятор. Женщине позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он предложил ей защитить свои сбережения, и, по-видимому, готов был диктовать той инструкцию по оформлению кредита и последующему переводу средств на внешние счета, но у женщины по счастливой случайности «села батарейка» - долгожданного перевода проходимец так и не дождался. У женщины в этот момент на карте было около 30 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые устанавливаются.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 131, комментариев: 0
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