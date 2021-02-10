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Югорчанам, больным ВИЧ, проведут онлайн-лекции

В Югре пройдут закрытые курсы для ВИЧ-инфицированных

Югорчанам, больным ВИЧ, проведут онлайн-лекции
фото: Депздрав Югры

В Югре пройдет онлайн-школа для пациентов с ВИЧ инфекцией, целью которой станет обозначение важности к диспансеризации и профилактике лечения.

Курс лекций рассчитан на 10 занятий, продолжительность которых составит от 40 до 60 минут один раз в две недели. Первая встреча состоится 21 февраля с 12 до 13 часов на платформе «Zoom», передает Департамент здравоохранения Югры.

Авторами данного проекта стали специалисты окружного учреждения «Центр СПИД». Проводить лекции будет врач-инфекционист, терапевт, кандидат медицинских наук Степанова Екатерина.

Само мероприятие является закрытым от посторонних, попасть на него могут лишь только люди с положительным ВИЧ статусом и специалисты медицинских организаций. Для этого надо позвонить по номеру телефона +7 950 504 02 63, где будет создан список желающих оказаться на школе ВИЧ профилактики и за сутки до начала урока поступит СМС уведомление, в котором будет предоставлена ссылка и пароль на закрытую комнату. На данный момент заявки подали около 25 человек.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 278, комментариев: 0
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