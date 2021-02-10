За весь период пандемии в ХМАО умерли 694 пациента с COVID-19

За сутки в ХМАО скончались два человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за всю пандемию умерли от COVID-19 умерли 694 местных жителя. Об этом сообщает окружной оперативный штаб.

Напомним, что за сутки на территории Югры выявили 93 новых случая заболевания. Состояние 86 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 227 человек, за весь период пандемии – 46 527 человек.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Нягани и Сургутском районе.