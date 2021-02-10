В Югре за сутки выявили 93 новых случая заболевания коронавирусом

В Югре за сутки выявили 93 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии у 49 149 местных жителей подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Новые случаи зарегистрировали в 18 муниципалитетах округа:

Сургут – 21;

Нижневартовск – 10;

Ханты-Мансийск – 10;

Югорск – 7;

Советский район – 7;

Мегион – 5;

Нефтеюганск – 5;

Покачи – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Когалым – 3;

Лангепас – 3;

Урай – 3;

Октябрьский район – 3;

Радужный – 2;

Березовский район – 2;

Нефтеюганский район – 2;

Нягань – 1;

Сургутский район – 1.

«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 89 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали представители оперштаба.