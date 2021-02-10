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Впервые за долгое время суточное число заболевших COVID-19 не превышает ста югорчан

В Югре за сутки выявили 93 новых случая заболевания коронавирусом

Впервые за долгое время суточное число заболевших COVID-19 не превышает ста югорчан
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 93 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии у 49 149 местных жителей подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.

Новые случаи зарегистрировали в 18 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 21;
  • Нижневартовск – 10;
  • Ханты-Мансийск – 10;
  • Югорск – 7;
  • Советский район – 7;
  • Мегион – 5;
  • Нефтеюганск – 5;
  • Покачи – 4;
  • Ханты-Мансийский район – 4;
  • Когалым – 3;
  • Лангепас – 3;
  • Урай – 3;
  • Октябрьский район – 3;
  • Радужный – 2;
  • Березовский район – 2;
  • Нефтеюганский район – 2;
  • Нягань – 1;
  • Сургутский район – 1.

«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 89 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали представители оперштаба.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 100, комментариев: 0
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