В Югре за сутки выявили 93 новых случая заболевания коронавирусом

В Югре за сутки выявили 93 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии у 49 149 местных жителей подтвердился диагноз. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба.
Новые случаи зарегистрировали в 18 муниципалитетах округа:
- Сургут – 21;
- Нижневартовск – 10;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Югорск – 7;
- Советский район – 7;
- Мегион – 5;
- Нефтеюганск – 5;
- Покачи – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Когалым – 3;
- Лангепас – 3;
- Урай – 3;
- Октябрьский район – 3;
- Радужный – 2;
- Березовский район – 2;
- Нефтеюганский район – 2;
- Нягань – 1;
- Сургутский район – 1.
«На момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у шести человек – бессимптомно. Контакт установлен в 89 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 86 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали представители оперштаба.