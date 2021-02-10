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​Самые культурные заведения назовут в ХМАО

В Югре выберут лучшее культурно-досуговое учреждение

​Самые культурные заведения назовут в ХМАО
Фото: pixabay.com

В Югре найдут лучшее учреждение культуры и досуга — конкурс среди них проведет окружной Дом народного творчества.

Достойных участников на конкурс от своих городов и поселков выдвинут местные органы управления культурой. От городского округа в конкурсе может участвовать только одно КДУ, от муниципального района — не более двух.

Заявки принимаются уже сейчас, до 1 марта 2021 года.

Впервые конкурс состоялся в 2018 году. С идеей его проведения выступил Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. За три года, по результатам конкурсов экспертная комиссия ввела в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений Югры множество учреждений. В минувшем году жюри среди десятка заявок выбрало Центр культуры «Югра-презент» (г. Югорск) и Районный дворец культуры и искусств «Конда» (гп. Междуреченский, Кондинский район).


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Сегодня в 10:12, просмотров: 120, комментариев: 0
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