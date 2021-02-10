В Югре для школьников введут ежемесячные контрольные срезы

Знания школьников будут тестировать не раз в четверть, а ежемесячно. Такое предложение озвучил директор департамента образования Югры Алексей Дренин во время заседания оперативного штаба по коронавирусу: "Диагностические мероприятия будут организованы не раз в четверть, а ежемесячно. Сейчас такая работа проводится. По итогам этих мероприятий будут выстроены индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся и назначены дополнительные консультации педагогов для нуждающихся". Глава окружного Депобра также отметил, что из побывавших на дистанционном обучении учеников 6-8 и 9 классов трудности в освоении программ испытывают 20% - это порядка 27 тысяч обучающихся.

Самыми сложными для самостоятельного освоения школьниками оказались такие предметы как математика, физика, химия, иностранные языки. Отмечается, что дополнительную нагрузку в связи с допзанятиями с отстающими от программы педагогам учтут и оплатят из зарплатного фонда.

Напомним, с 1 февраля все школы региона перешли на традиционный формат обучения. На дистанте остались только те классы и учителя, что болеют коронавирусом или контактировали с зараженными.