16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7579   EUR  89,4388  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Знания югорских школьников будут тестировать ежемесячно

В Югре для школьников введут ежемесячные контрольные срезы

​Знания югорских школьников будут тестировать ежемесячно
Фото: siapress.ru

Знания школьников будут тестировать не раз в четверть, а ежемесячно. Такое предложение озвучил директор департамента образования Югры Алексей Дренин во время заседания оперативного штаба по коронавирусу: "Диагностические мероприятия будут организованы не раз в четверть, а ежемесячно. Сейчас такая работа проводится. По итогам этих мероприятий будут выстроены индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся и назначены дополнительные консультации педагогов для нуждающихся". Глава окружного Депобра также отметил, что из побывавших на дистанционном обучении учеников 6-8 и 9 классов трудности в освоении программ испытывают 20% - это порядка 27 тысяч обучающихся.

Самыми сложными для самостоятельного освоения школьниками оказались такие предметы как математика, физика, химия, иностранные языки. Отмечается, что дополнительную нагрузку в связи с допзанятиями с отстающими от программы педагогам учтут и оплатят из зарплатного фонда.

Напомним, с 1 февраля все школы региона перешли на традиционный формат обучения. На дистанте остались только те классы и учителя, что болеют коронавирусом или контактировали с зараженными.


нравится (7) не нравится (0)
10 февраля в 09:13, просмотров: 1173, комментариев: 3
Комментарии:
йося
не нравится
10 февраля в 10:07
Экзамены каждый месяц, ништяк, возможно таким образом замедлится чудовищный образом летящий в низ уровень дебилизации молодого покаления
Сергей Б
не нравится
10 февраля в 10:29
Ага, педагогов еще больше загрузят очередными тестами и отчетами и у них еще меньше останется времени на собственно образовательные процессы.

Вот этому главе окружного Дебилобра надо самому ежемесячные контрольные срезы делать.

Румпельштильцхен
не нравится
10 февраля в 10:30
Дичь дичайшая
Показать все комментарии (3)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 1558
  2. ​Работникам арестованного Копайгоры выплатили долги по зарплате 931
  3. ​Недоверчивый Сургут 897
  4. ​В мэрии Ханты-Мансийска заявили, что уже пять лет не берут взяток 850
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 845
  6. Вновь сто: 120 югорчан заразились коронавирусом накануне 792
  7. Опасный маневр: югорчанин выехал на встречку и спровоцировал ДТП 746
  8. ​Житель Нижневартовска отправился в колонию за ложное сообщение о минировании школ 736
  9. ​Сургутянин пытался за копейки продать долю бизнеса. Жена не знала — и наказала его за скрытность 734
  10. ​Новый главный росгвардеец Югры встретился с губернатором Натальей Комаровой 732
  1. ​Спасти от самих себя 7351
  2. ​В ХМАО задержан скандальный бизнесмен 6666
  3. ​У членов команды Вадима Шувалова объективно немного шансов остаться в администрации Сургута 5641
  4. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5619
  5. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5229
  6. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 4560
  7. Из-за подкормки бездомные собаки не пускают людей в сквер: жители Сургута бьют тревогу 4502
  8. ​Как быть успешным музыкантом в нефтяном городе? Archy Dee // ONLINE 5 февраля в 15.00 4044
  9. Делаем ставки, господа 3509
  10. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3458
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 16368
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13175
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10465
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10388
  5. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10034
  6. На югорской трассе погибли два человека 9955
  7. ​СМИ сообщили о госпитализации спикера думы Нефтеюганска из-за COVID-19 9703
  8. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9653
  9. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 9594
  10. Два жителя Нефтеюганска госпитализированы после пожара 9040

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика