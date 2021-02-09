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​Предпринимательское сообщество Югры просит продлить работу ресторанов на два часа

Через пару дней общепиту в ХМАО могут разрешить работать после 23.00

​Предпринимательское сообщество Югры просит продлить работу ресторанов на два часа
Фото: pixabay.com

Предпринимательское сообщество Югры выступило с инициативой о сокращении ограничений в отношении объектов общественного питания. Бизнесмены просят разрешить им работать с 6.00 до 1.00. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила исполняющая обязанности директора окружного департамента экономического развития Лариса Шанаурина.

Также, по ее словам, предприниматели просят восстановить конгрессно-выставочную деятельность с 15 марта в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

«В этой связи Наталья Комарова дала поручение профильному ведомству проработать данные инициативы с региональным управлением Роспотребнадзора и представить готовое решение в течение двух дней», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Общепит в Югре работает с ограничениями с осени прошлого года. Полицейские, санврачи и чиновники проводят регулярные ночные рейды, чтобы найти нарушителей этого запрета. В конце января штраф заработало караоке «Шаляпин» в Сургуте.

Неделю назад сообщалось, что Наталья Комарова поручила внести предложения о возможности снятия ограничений при оказании услуг общественного питания, а также о возобновлении выставочно-конгрессной деятельности.


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Сегодня в 21:15, просмотров: 62, комментариев: 0
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