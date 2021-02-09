ХМАО вошел в топ-3 регионов России по среднему размеру лимитов кредитных карт

В четвертом квартале 2020 года средний размер лимита по кредитной карте в Югре вырос на 1,6 процента и составил 77 669 рублей. Больше только в Москве (95,7 тысячи рублей) и в Московской области (80 тысяч рублей). Средний показатель по стране – 67 тысяч рублей, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Все дело в том, что у югорчан достаточно высокий Персональный кредитный рейтинг.

«В последнее время банки достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне. Таким гражданам банки, как правило, стараются делегировать более существенные суммы кредитов», - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.