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​Экс-начальник Росгвардии Югры переехал в Тюмень

В управлении Росгвардии по Югре ждут нового руководителя

​Экс-начальник Росгвардии Югры переехал в Тюмень
Фото: 86.rosguard.gov.ru

Бывший руководитель управления Росгвардии по Югре Евгений Федоткин переведен на вышестоящую должность в Тюмень. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Федоткин – первый и единственный руководитель территориального подразделения Росгвардии в Югре. Он возглавлял ведомство с момента его создания – с 2016 года.

Кто займет освободившуюся должность, на данный момент официально не сообщается. По данным «Ура.ру», на пост может быть назначен начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.


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Сегодня в 19:15, просмотров: 236, комментариев: 0
Комментарии:
Ирина Гурцева
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Сегодня в 20:25
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