В управлении Росгвардии по Югре ждут нового руководителя

Бывший руководитель управления Росгвардии по Югре Евгений Федоткин переведен на вышестоящую должность в Тюмень. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

Федоткин – первый и единственный руководитель территориального подразделения Росгвардии в Югре. Он возглавлял ведомство с момента его создания – с 2016 года.

Кто займет освободившуюся должность, на данный момент официально не сообщается. По данным «Ура.ру», на пост может быть назначен начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков.