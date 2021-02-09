Все больше югорчан проходят вакцинацию от коронавируса

На сегодняшний день, 9 февраля, 26 069 жителей Югры привились первым компонентом вакцины от коронавируса. Полностью закончили процедуру 6 705 – об этом сообщает местный оперативный штаб.

Записаться на вакцинацию можно на сайте регионального департамента здравоохранения, а также с помощью звонка в регистратуру городской поликлиники, за которой закреплен пациент. Отмечается, что своей очереди в электронной регистратуре ждут 2 738 граждан.

Стоит помнить, что вакцинация противопоказана для беременных и кормящих, несовершеннолетних, лиц, перенесших заболевание менее полугода назад, а также тем, кто недавно контактировал с больными.