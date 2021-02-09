Телефонные мошенники не смогли запутать жителя Березово

34-летний житель Березово едва не попался на запутанную схему телефонных мошенников – они знали его личные данные. Мужчине позвонили якобы из полиции. Собеседница назвала его персональные данные и сказала, что на счет югорчанина оформлено подозрительно много банковских счетов, после чего обязала его явиться в отделение полиции – такую срочность она объяснила тем, что ему якобы были отправлены повестки об этом, которые он игнорировал. При этом женщина так и не назвала конкретный адрес отдела, куда ему нужно явиться – это и насторожило гражданина.

Дальше все по классической схеме – «полицейский» переключила мужчину на «сотрудника банка», который рассказал, что на его имя пытались оформить кредит, но банк заблокировал заявку. Затем он попросил зайти в личный кабинет – на этом моменте владелец счета бросил трубку. Собеседник начал перезванивать и упорно просил следовать его инструкциям, чтобы «заблокировать мнимые счета», однако югорчанин оказался не робкого десятка – мужчина вспомнил, что уже читал в СМИ о такой схеме мошенничества. Вскоре мошенники перестали беспокоить березовца.

К сожалению, жители Югры редко проявляют такую смекалистость. Недавно siapress.ru писал о жительнице Белоярского, которая хотела продать холодильник, но вместо этого сама лишилась денег.