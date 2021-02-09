В Белоярском районе поймали подозреваемого в мошенничестве при продаже домашней техники

Полицейские Белоярского нашли подозреваемого в краже денег с банковской карты. Виновником оказался предприимчивый парень из Калужской области. В феврале 2020 года он наткнулся на объявление о продаже холодильника и кухонного гарнитура в интернете. Его автором оказалась югорчанка, жительница Белоярского района. Мужчина смог узнать данные банковской карты доверчивой женщины, в том числе секретные: это дало ему доступ к мобильному банку. С него преступник снял 150 тысяч рублей.

Злоумышленник признался в содеянном и деньги югорчанке вернул. Ранее кражами он не промышлял. Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Этот случай – не редкость. Недавно siapress.ruписал о югорчанке, которая лишилась более полумиллиона рублей после звонка «двоюродной сестры» из Канады.