В Югре пройдет фестиваль цифрового искусства «ART_ель»

Цифровые художники Югры посоревнуются в диджитал-арте — в округе стартует Фестиваль современного визуального искусства «ART_ель». Организует его Окружной Дом народного творчества Ханты-Мансийска.

В конкурсе могут участвовать цифровые художники и иллюстраторы, начиная с 16 лет. Наличие профобразования и уровень навыков при этом не имеют значения. Главное — уметь рисовать в растровом или векторном формате. Тема фестиваля — «Традиции и современность».

«Фестиваль проводится впервые, посвящен он Году науки в России. Программа сейчас формируется, опубликуют ее в апреле. Участников ждут платные мастер-классы от преподавателей, иллюстраторов. Это все будет проходить в дистанционном формате – очные мероприятия у нас пока проводить нельзя», — рассказали в телефонной беседе siapress.ruв Окружном Доме народного творчества.

Фестиваль состоит из двух этапов: конкурс и образовательно-нетворкинговый проект. На первом этапе работы будут оценивать по номинациям: Пиксель-арт, Цифровая фотография, Цифровая иллюстрация и Цифровая живопись.

Участники также получат возможность прокачать навыки диджитал-арта: «Проект будет платным. Победители конкурса смогут обучаться бесплатно. 19 мая опубликуем победителей, и в конце мая – начале июня начнется обучение. Возможно, мастер-классы будут очными (если снимут ограничения), — комментируют представители Окружного Дома народного творчества. — У нас пока есть предварительные договоренности (со спикерами) с прошлого года, чуть позже определимся со всеми ведущими».

Не исключено, что югорских диджитал-художников на фестивале посетит московский фриланс-художник Андрей Сурнов.

Подать заявку на участие можно до 23 апреля через онлайн-форму. Итоги конкурса подведут 18 мая. Узнать все подробности можно из положения о конкурсе на сайте Окружного Дома народного творчества.