Четыре зараженных коронавирусом жителя ХМАО не дождались конца пандемии

Четыре югорских пациента скончались от коронавируса за сутки. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 692 человека. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне выявили 138 новых случаев заражения. Состояние 88 пациентов тяжелое, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 190 человек, за весь период пандемии – 46 300 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Югорске. Меньше всего – в Нефтеюганском районе.