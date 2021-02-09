Накануне общее число заболевших COVID-19 жителей ХМАО достигло 49 тысяч

В Югре за сутки выявили 138 заболевших коронавирусом. Таким образом, за всю пандемию диагноз подтвердился у 49 056 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксировали в 18 муниципалитетах региона:

Сургут – 55;

Нижневартовск – 11;

Югорск – 11;

Сургутский район – 8;

Покачи – 7;

Ханты-Мансийский район – 6;

Нягань – 5;

Урай – 5;

Ханты-Мансийск – 5;

Октябрьский район – 5;

Мегион – 4;

Кондинский район – 4;

Советский район – 3;

Когалым – 2;

Нефтеюганск – 2;

Березовский район – 2;

Нижневартовский район – 2;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 136 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 88 пациентов тяжелое, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперативном штабе.