Накануне общее число заболевших COVID-19 жителей ХМАО достигло 49 тысяч

В Югре за сутки выявили 138 заболевших коронавирусом. Таким образом, за всю пандемию диагноз подтвердился у 49 056 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксировали в 18 муниципалитетах региона:
- Сургут – 55;
- Нижневартовск – 11;
- Югорск – 11;
- Сургутский район – 8;
- Покачи – 7;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Нягань – 5;
- Урай – 5;
- Ханты-Мансийск – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Мегион – 4;
- Кондинский район – 4;
- Советский район – 3;
- Когалым – 2;
- Нефтеюганск – 2;
- Березовский район – 2;
- Нижневартовский район – 2;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у одного человека – бессимптомно. Контакт установлен в 136 случаях. По двум контакты уточняются. Состояние 88 пациентов тяжелое, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – прокомментировали в оперативном штабе.