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​В Югре вынесли приговоры участникам банды «Шамхаловские»

Убийцы бизнесмена из Когалыма отправились в колонию строгого режима

​В Югре вынесли приговоры участникам банды «Шамхаловские»
Фото: hmao.sledcom.ru

В Югре вынесены приговоры участникам группировки «Шамхаловские». Двое уроженцев Дагестана признаны виновными в незаконном приобретении и хранении оружия, покушении на убийство, убийстве и использовании заведомо подложного документа.

В марте 2008 года бандиты убили руководителя торгово-развлекательного центра в Когалыме. Преступление было совершено из мести. Предпринимателя расстреляли, когда он с ребенком вышел из подъезда своего дома. От восьми огнестрельных ранений в грудь и голову он скончался на месте происшествия. Также злоумышленники пытались убить водителя бизнесмена, но благодаря оказанной медицинской помощи он выжил.

Убийцы 12 лет скрывались от правосудия, жили по поддельным документам. Один из них был задержан в октябре 2019 года в Махачкале, второй – в феврале 2020 года в Оренбурге.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 12 и 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденные обязаны будут выплатить компенсацию морального вреда супруге и детям погибшего в общей сумме 4,1 млн рублей», - сообщили siapress.ru в пресс-службе прокуратуры Югры.

Стоит отметить, что убийство совершили четверо человек. Двое из банды получили сроки в 2008 году.


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Сегодня в 18:38, просмотров: 488, комментариев: 0
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