За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников выросла в 1,5 раза

В Югре заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже эпидпорога на 13 процентов, но заболеваемость за минувшую неделю выросла почти во всех возрастных группах.

Самая серьезная динамика среди школьников от 7 до 14 лет – на 45 процентов. Среди младенцев заболеваемость выросла на три процента, среди детсадовцев – на 16 процентов. Среди взрослого населения заболеваемость снизилась на три процента, но ее уровень выше эпидпорога на 19 процентов. Данные статистики публикует пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Сургут остается в числе муниципалитетов, где повышение заболеваемости выше среднеокружного показателя.

В регионе продолжают циркулировать SARS-CоV-2, риновирус, парагрипп, аденовирус, короновирусы и другие.