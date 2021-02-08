ХМАО вошел в топ-10 регионов России по доступности бензина в 2020 году

В Югре на среднюю зарплату можно купить 1472 литра бензина марки А-92. К таким выводам пришли аналитики РИА «Рейтинг», основываясь на официальных данных о зарплате в регионе и исходя из цены бензина за литр в 45,05 руб.

Рейтинг регионов по доступности бензина для населения возглавил Ямал. Здесь на среднемесячную зарплату в середине 2020 года можно было купить 2 160 литров 92-го. Также в тройке Москва (1939 литров) и Чукотский автономный округ (1727 литров). В аутсайдерах – Кабардино-Балкарская Республика (567 литров), Карачаево-Черкесская Республика (550 литров) и Республика Дагестан (535).

Югра в этом списке занимает седьмое место. Отмечается также, что в бензин марки АИ-92 в регионе подорожал на 1,9 процента.

Напомним, что в 2017 году жители Югры могли купить на среднюю зарплату 1 729 литров автомобильного топлива в месяц. Тогда средняя цена бензина марки АИ-92 составляла 36 рублей за литр, АИ-95 — 38,3 рубля за литр, дизельного топлива — 42,5 рубля за литр.