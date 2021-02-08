Югорские росгвардейцы спасли ребенка, который не мог выбраться из канализационного люка

В Пыть-Яхе росгвардейцы спасли маленького мальчика, который провалился в канализационный колодец – люк был открыт. Позже ребенка доставили родителям.

Отмечается, что силовики сами достали юного югорчанина, который пробыл в ловушке несколько часов. Мальчик пробыл там несколько часов и сильно замерз, но, к счастью, не получил серьезных травм – врачи бригады скорой помощи не обнаружили сильный повреждений.

«После осмотра несовершеннолетнего прибывшими медицинскими специалистами, убедившись, что его жизни ничто не угрожает, сотрудники вневедомственной охраны доставили мальчика домой, где передали родителям», – рассказали в пресс-службе Росгвардии Югры.