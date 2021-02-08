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​Югра снова в огне? За неделю в округе произошло более полусотни пожаров

За первую неделю февраля в Югре произошло 52 пожара

​Югра снова в огне? За неделю в округе произошло более полусотни пожаров
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В первую неделю февраля в Югре произошло 52 пожара в которых были эвакуированы семь человек, спасен из огня один человек. Общая сумма ущерба могла составить 63 миллиона рублей, но пожарным удалось сохранить имущество граждан.

В большинстве случаев пожары пришлись на автомобили, жилые дома, квартиры, дачи и бани. МЧС России по ХМАО-Югре сообщает, что пожары были вызваны нарушениями эксплуатацией электрооборудования и печей, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. В огне пострадало 26 строений и 20 автомобилей, погибших нет.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 117, комментариев: 0
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