За первую неделю февраля в Югре произошло 52 пожара

В первую неделю февраля в Югре произошло 52 пожара в которых были эвакуированы семь человек, спасен из огня один человек. Общая сумма ущерба могла составить 63 миллиона рублей, но пожарным удалось сохранить имущество граждан.

В большинстве случаев пожары пришлись на автомобили, жилые дома, квартиры, дачи и бани. МЧС России по ХМАО-Югре сообщает, что пожары были вызваны нарушениями эксплуатацией электрооборудования и печей, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. В огне пострадало 26 строений и 20 автомобилей, погибших нет.