За всю пандемию в ХМАО скончалось 688 человек, болевших коронавирусом

Три жителя ХМАО скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 688 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за день выявили 140 новых случаев заражения. Состояние 87 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 145 человек, за весь период пандемии – 46 110 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Меньше всего – в Когалыме, Урае, Кондинском и Ханты-Мансийском районах.