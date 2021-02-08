За всю пандемию COVID-19 оказались зараженными почти 49 тысяч жителей ХМАО

В Югре за сутки выявили 140 человек, больных коронавирусом. Таким образом, за всю пандемию диагноз подтвердился у 48 918 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 40;

Нефтеюганск – 13;

Нижневартовск – 10;

Нефтеюганский район – 10;

Ханты-Мансийск – 9;

Мегион – 7;

Югорск – 7;

Советский район – 6;

Нягань – 5;

Радужный – 5;

Октябрьский район – 5;

Покачи – 4;

Белоярский район – 4;

Нижневартовский район – 4;

Сургутский район – 4;

Березовский район – 3;

Когалым – 1;

Урай – 1;

Кондинский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 136 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 87 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.