За всю пандемию COVID-19 оказались зараженными почти 49 тысяч жителей ХМАО

В Югре за сутки выявили 140 человек, больных коронавирусом. Таким образом, за всю пандемию диагноз подтвердился у 48 918 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зафиксированы в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 40;
- Нефтеюганск – 13;
- Нижневартовск – 10;
- Нефтеюганский район – 10;
- Ханты-Мансийск – 9;
- Мегион – 7;
- Югорск – 7;
- Советский район – 6;
- Нягань – 5;
- Радужный – 5;
- Октябрьский район – 5;
- Покачи – 4;
- Белоярский район – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Сургутский район – 4;
- Березовский район – 3;
- Когалым – 1;
- Урай – 1;
- Кондинский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у пяти человек – бессимптомно. Контакт установлен в 136 случаях. По четырем контакты уточняются. Состояние 87 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.