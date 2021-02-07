Семья из Югры попала в ДТП на трассе – среди погибших дети

Авария, в которой погибло двое детей, произошла около 10 часов утра 7 февраля. На 116 километре трассы Ивдель-ХМАО столкнулись две иномарки: «Тайота» и «Киа». Последний, по информации ГИБДД, не справился с управлением и допустил занос. Его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным авто.

В результате аварии восьмилетняя пассажирка «Киа Рио» погибла на месте до прибытия скорой помощи. Ее 10-летняя сестра скончалась в в машине скорой помощи по пути в больницу. За рулем в момент случившегося находился отец девочек. Он с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение Югорска. В «Ленд Крузере» пострадавших нет.

«Личности участников аварии устанавливаются. Известно, что в автомобиле «Киа-Рио» была семья из Нягани. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе дознания», – сообщает ОТВ со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.