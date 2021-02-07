В Югре спасатели информируют о плохой погоде

Ночью 8 февраля в ХМАО ожидаются неблагоприятные погодные условия. Опасные явления не прогнозируются, однако на территории региона будет бушевать сильный ветер – его порывы могут достигать 18-20 м/с. По прогнозу, метель и гололед. Такая погода продержится и днем 8 февраля.

«Облачно. Снег от небольшого до умеренного, ночью местами сильный снег. В отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер переменных направлений 9-14 м/с, ночью порывы до 18-20 м/с, днем до 16-18 м/с. Температура ночью -20,-25 °С, при прояснениях -27,-32 °С, по восточным районам -10,-15 °С, днем -18,-23 °С, местами -25,-30 °С, по восточным районам -10,-15 °С. Будьте бдительны и осторожны», – информирует жителей региона МЧС.