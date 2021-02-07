В Югре за весь период пандемии скончалось 685 пациентов с коронавирусом

Двое югорчан не смогли пережить пандемию – они стали жертвами коронавируса. Таким образом, с начала появления болезни в округе от COVID-19 умерло 685 человек. Информацию об этом сообщили в местном оперативном штабе. Напомним, что за сутки выявили 149 новых случаев заболевания. Состояние 88 пациентов тяжелое, 58 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечился 171 человек, за весь период пандемии – 45 965 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружено в Сургуте, Нефтеюганском районе и Нефтеюганске. Меньше всего – в Когалыме и Урае.